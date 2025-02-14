В Севастополе водитель скорой погиб в ДТП на 5 км

Полиция Севастополя проводит проверку по факту ДТП с погибшим водителем скорой помощи.

По предварительной информации Госавтоинспекции, сегодня около шести утра на перекрестке проспекта Генерала Острякова с дорогой «Подьезд к Максимовой даче» столкнулись скорая помощь с автомобилем Nissan.

От столкновения автомобиль скорой опрокинулся, а иномарка выехала за пределы проезжей части и врезалась в световую опору.

В результате ДТП погиб водитель скорой помощи. Телесные повреждения различной степени тяжести получили водитель Nissan 1972 г.р. и пассажиры скорой помощи — две женщины 36 и 60 лет и ребенок 2020 г.р.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Севастополя, по информации, имеющейся на данный момент, медицинский работник, находившийся в том же автомобиле, и водитель легкового автомобиля получают помощь в больнице. Мать с ребенком были пристегнуты ремнями безопасности, серьезно не травмированы, доставлены в лечебное учреждение, куда направлялись первоначально.

Прокуратура Севастополя взяла на контроль ход проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с участием скорой медицинской помощи и легкового автомобиля.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба полиции Севастополя