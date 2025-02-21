В Севастополе после инвентаризации обнаружили почти 100 свободных квартир

На правительственном портале появилась информация о проведенной инвентаризации жилищного фонда, который находится в госсобственности. Обследовано 1184 помещения. Как отметил и.о. замгубернатора Николай Приставка, теперь есть четкое понимание по жилфонду.

«Ранее подобной систематизации не проводилось. Теперь мы упорядочим учет и управление государственным жилищным фондом, обеспечив прозрачность и законность использования жилых помещений», — рассказал Приставка.

По результатам инвентаризации уже заключено 393 договора соцнайма. Еще по 631 квартире жители планируют подать заявления в департамент капстроя.

В итоге 84 квартиры фактически оказались свободными. Их планируют передать нуждающимся категориям, состоящим на соответствующем учете в порядке очередности.

Инвентаризация жилфонда проводилась департаментами по имущественно-земельным отношениям, капитального строительства и ГУП «ЦЭИСГ», уточнили в пресс-службе правительства.

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Ольга Сурикова