Любовная пара из Керчи планировали убить военнослужащего в Севастополе

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело о терроризме и госизмене в отношении двух жителей Керчи: 24-летнего Сергея Козлова и 26-летней Евгении Самойловой.

Козлов обвиняется по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 30 – ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств).

Кроме того, Козлов и Самойлова совместно обвиняются по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 ст. 30 – п. «б» ч. 3 ст. 205 и ч. 1 ст. 30 – пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту), а также по пп. «а», «в» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Установлено, что в сентябре 2023 года Козлов связался с представителем ГУР Украины и привлек к сотрудничеству свою сожительницу Самойлову. Он научился делать «коктейль Молотова» и самодельные взрывные устройства. В октябре того же года по поручению украинского куратора, Козлов с использованием «коктейля Молотова» сжег в Керчи автомобиль c наклеенными на кузове логотипами «Z» или «V». Размер ущерба превысил 860 тыс. рублей.

На этом его задания не закончились. Ему было поручено подорвать ж/д пути в Крыму и совершить убийство российского военнослужащего в Севастополе. Совершить теракты Козлов и Самойлова не смогли, поскольку в апреле 2024 года были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Севастополе, куда приехали, чтобы изъять из тайника компоненты для сборки двух самодельных взрывных устройств.

Расследование по уголовному делу проведено УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

ФОТО: УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю

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