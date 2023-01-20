СМИ: в Севастополе скоро сменится глава УМВД Павел Гищенко

Начальник управления МВД России по Севастополю генерал-майор полиции Павел Гищенко в ближайшее время покинет свою должность. Об этом ForPost пишет, ссылаясь на свои источники в столичном силовом ведомстве.

Отмечается, что Гищенко будет переведен в другой регион страны.

«В настоящий момент Москва ищет замену Гищенко. Согласовывается кандидатура», — рассказал источник.

При этом в пресс-службе городского УМВД изданию сообщили, что информация о возможной отставке Павла Гищенко является недостоверной.

Напомним: Павел Гищенко возглавлял УВМД по Севастополю с апреля 2020 года. В наш город он прибыл из Волгограда.

Ольга Сурикова