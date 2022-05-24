В России заявили об изменении статуса Азовского моря

Исход военной операции решит окончательно

Постоянный представитель Крыма при президенте России вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сделал заявление об изменении статуса Азовского моря после вхождения в Мариуполь российских войск и прекращения там военных действий.

По словам Мурадова, Азовское море «стало морем совместного пользования России и ДНР». Он также подчеркнул, что после оттеснения украинских бойцов из Херсонской и южной части Запорожской областей, Киев потеряет выход к Азовскому морю.

«Проведение спецоперации позволило ДНР выйти к Мариуполю и освободить оккупированную украинскими националистами южную часть республики, тем самым обеспечив себе выход к Азовскому морю. Так что это уже море нашего с ДНР совместного пользования», — уверен постпред, передает РИА Новости.

Также он высказывал мнение, что Украина в прежних границах уже не восстановится.

Ольга Сурикова