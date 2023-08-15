Судьба Исторического бульвара снова под угрозой: арестована гендиректор, отвечающая за его реконструкцию

Суд Санкт-Петербурга постановил заключить под стражу за мошенничество в особо крупном размере гендиректор строительной компании «СК „Ирбис”» Анну Михайлову, занимавшуюся реконструкцией Исторического бульвара в Севастополе.

В сообщении не говорится, что речь идет именно об Историческом бульваре, однако известно, что именно этим объектом Музея обороны и освобождения Севастополя занимался «Ирбис» на субподряде от генерального подрядчика ООО «Меандр», пишет издание ForPost.

Главе «Ирбиса» предъявлено обвинение в хищении 52,4 млн рублей при поставках материалов для работ в Севастополе. Она, в свою очередь, вину не признала и назвала обвинения «голословным». Она попросила суд отменить решение об аресте, поскольку это парализует работу компании.

В свою очередь, по версии следствия, обвиняемая получила бюджетные миллионы, не выполнив обязательства по договору. Предполагается, что Анна Михайлова в сговоре с руководством фирмы-подрядчика «Меандр» с конца декабря 2018 года по август 2019 года предоставляла в управление федерального казначейства по Санкт-Петербургу подложные документы на поставку инертных материалов (к таким обычно относятся песок, гравий, щебень и тому подобные материалы для строительных и дорожных работ). Именно этих товаров на объекте и не досчитались.

Напомним, Исторический бульвар был закрыт не реконструкцию в ноябре 2018 года. Тогда планировалось завершить работы до конца 2019 года.

Однако, в апреле 2020 года контракт на реконструкцию Исторического бульвара с подрядчиком ООО «Меандр» был расторгнут в одностороннем порядке.

Выяснилось, что работы на бульваре практически не велись с весны 2019 года. Госконтракт был заключен на сумму 433,5 млн рублей, заказчиком было фактически оплачено 307,3 млн рублей.

Тогда же стало известно, что на руководство компании «Меандр» из Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ольга Сурикова

Фото: Юрий Югансон