Губернатор Севастополя выразил соболезнования главе Дагестана

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев от себя лично и всех севастопольцев выразил искренние соболезнования главе Республики Сергею Меликову, народу Дагестана. Всем, кто в эту ночь потерял родных и близких людей.

Накануне в Махачкале произошла страшная трагедия. По информации на 6 утра от взрыва в автосервисе и последующего на АЗС погибло 30 человек, более 100 человек пострадали.

«Сегодня в Дагестане день траура. Мы разделяем ваше горе и скорбим по каждой прервавшейся жизни. Сил и скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал глава города в Telegram-канале.

Ольга Сурикова