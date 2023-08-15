В Крыму не будут вводить курортный сбор до окончания СВО

Введение курортного сбора на территории Республики Крым не актуально, пока не завершится специальная военная операция. Такое заявление сделал глава региона Сергей Аксенов.

На данный момент, считает он, необходимо оценить опыт тех регионов, где такой сбор был введен ранее. Предварительные данные показывают не самую высокую результативность, учитывая затраты на администрирование и прочее.

«Сейчас мы ждем окончание сезона, чтобы проанализировать работу предприятий туротрасли в этом году, по итогам которого возможна проработка дополнительных мер поддержки наших отельеров», — подчеркнул Аксенов.

Ольга Сурикова