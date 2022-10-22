Суд Севастополя заблокировал сайты, предлагавшие способы обналичивания денег с «Пушкинских картах»

По требованию прокуратуры Севастополя заблокированы четыре сайта, предлагавшие способы незаконного использования денежных средств на «Пушкинских картах».

Данные ресурсы содержали информацию о незаконных способах обналичивания денег с «Пушкинских картах», а также приобретения билетов на мероприятия, не предусмотренные программой «Пушкинская карта». Кроме того, на сайтах предлагалось посредничество в выполнении данных действий, уточняет пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура направила в суд два административных исковых заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению для дальнейшей блокировки доступа к сайтам.

Иски прокурора удовлетворены.

Напомним, «Пушкинские карты» предоставляются молодым людям с 14 до 22 лет в рамках реализации нацпроекта «Культура» с целью увеличения посещаемости организаций культуры.

Ольга Сурикова