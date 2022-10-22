Для жителей Севастополя: Куда жаловаться, если у вас до сих пор нет отопления

Глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов написал, куда обращаться по вопросам отопительного сезона в Севастополе.
И так, можно позвонить по телефонам:
☎️Единая аварийно-диспетчерская служба:
1563 (со стационарного телефона),
+7 (8692) 41-76-00 (с мобильного телефона)
☎️Государственные управляющие компании:
ООО «УК «Гагаринского района – 1»
+7 (978) 876 85 24
ГУПС «УК «Гагаринского района – 2»
+7(8692) 227-555
ООО «Управляющая компания»
+7 (978) 607 05 53; + 7 (8692) 22-99-25,
ООО «УК «Центр»
+7 (978) 141 80 35
ГУПС «УК «Инкерман»
+7 (978) 513 19 71
ГУПС «УК «Север»
+7 (978) 986 31 01, + 7(8692) 71-46-81
ГУПС «УК «Стрелецкая бухта»
+7 (978) 876 85 24
ГУПС «УК «Нахимовского района»
+7 (978) 573 87 77
ООО «УК «Балаклавского района»
+7 (978)199 19 23
ГБУ «Госжилфонд» +7 (978) 607 05 53
☎️ГУПС «Севтеплоэнерго»
8 800 777 00 19 (звонок бесплатный, круглосуточно); центральная аварийно-диспетчерская служба: 54-54-19, 54-54-73; Аварийная 6 ЭНР (Северная сторона): 71-43-82, 71-46-19
❗️Написать можно в чат Telegram по номеру: 📲+7 978 570 73 85.