Номинал «Пушкинской карты» увеличили до 5 тысяч

С ней можно сходить и в кино

В России увеличен номинал «Пушкинской карты», которая позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет рассчитываться ею за билеты на культурные мероприятия, до пяти тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Ранее молодые россияне получали по карте только три тысячи рублей.

Кроме того, расширяется список мероприятий, которые можно посетить по карте. С 1 февраля список пополнят показы российских фильмов, созданных при поддержке Минкульта и Фонда кино, в кинотеатрах. На эти цели в год можно будет потратить до двух тысяч рублей. Соответствующее постановление подписано главой Правительства Михаилом Мишустиным.

Напомним, «Пушкинская карта» – это специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счет таких карт направляет государство. За четыре месяца 2021 года в программе приняли участие около 3,7 миллиона человек, было куплено билетов более чем на 2 млрд рублей.

Ольга Сурикова