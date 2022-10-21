Для Крымского моста завершили изготовление основных металлоконструкций

В общей сложности для восстановления Крымского моста после взрыва заводами изготовлено более 1200 тонн металлоконструкций, из них 890 тонн уже доставлены на производственную базу. Поставка остального груза ожидается через два дня, сообщает Росавтодор.

«С целью параллельной организации работ по монтажу пролетов сооружены четыре стапельные площадки. На трех из них уже началась укрупнительная сборка пролетных строений», — говорится на сайте дорожного агентства.

В свою очередь, на объекте побывал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он уточнил, что сейчас завершается демонтаж обвалившихся пролетов. Он ведется как над водой, так и под водой.

«По железнодорожной части моста скоро также завершим обследование, подготовим необходимую документацию и начнем работы. Сейчас в две смены на мосту трудятся 400 человек, и 40 единиц техники задействовано», — написал он в своем Telegram-канале.

Ольга Сурикова

Фото: Росавтодор