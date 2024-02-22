Суд отказал жителям голубого «Паруса» в сносе «новой стометровки» на пляже Хрустальном

ТСН «Парус», находящееся по адресу: дом № 1 по набережной Перелешина, подало в суд заявление о сносе торговой галереи на Хрустальном пляже.

Представители товарищества заявляли о самовольном строительстве у стен своего дома, а также подключении объекта к своим коммунальным сетям.

Заявление было подано в сентябре, когда у строящихся НТО не было разрешительных документов. Тем не менее, к ноябрю разрешение было получено, в связи с чем суд отказал в иске.

Напомним, торговые павильоны на пляже Хрустальный строились в октябре прошлого года. Тогда же было размещено объявление на Авито об аренде торговых площадей.

Съем одного павильона площадью 25 квадратных метров должен был обойтись в 75 000 рублей.