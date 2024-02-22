Севастополь в 2023 году впервые взял в долг у государства

Севастополь по итогам 2023 года потерял лидерство в рейтинге регионов России по уровню долговой нагрузки и просел на 6 позиций. Об этом сообщают аналитики РИА-Рейтинг.

Госдолг Севастополя составляет 3,1 % от налоговых и неналоговых доходов города — это 892 млн рублей. В нашем городе 100 % долга это бюджетные кредиты.

Также аналитики отмечают, что собственные доходы Севастополя составляют 34 % от общего объема доходов. Примечательно, что по сравнению с 2022 годом количество налоговых и неналоговых доходов выросло на 17%, однако доля собственных доходов Севастополя не изменилась.

По сравнению с результатами 2022 года лидирующая группа сократилась. В нее входят те регионы, у которых государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов. По итогам 2023 года в группу лидеров вошли девять регионов (на три меньше, чем годом ранее): Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Севастополь, Ленинградская область, Москва и Санкт-Петербург.

В течение многих лет Севастополь был тем регионом, в котором отсутствовал государственный долг и, соответственно, не было долговой нагрузки. Но по итогам 2023 года его местным властям пришлось прибегнуть к заимствованиям. На 1 января 2024 года объем госдолга Севастополя составляет 892 миллиона рублей, а долговая нагрузка – 3,1%, что является одним из самых низких значений в РФ, и регион по-прежнему входит в лидирующую группу рейтинга по уровню долговой нагрузки.

Напомним, решение о выделении кредита на строительство дороги на проспекте Античном было принято в июле 2022 года.Протяженность новой дороги составит 1,73 км. Завершить строительные работы планировалось к 2025 году. Общий объем инфраструктурного бюджетного кредита тогда составлял 745, 4 млн рублей.