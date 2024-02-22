ДНР не прачечная: Жители Донбасса потребовали от Ивлеевой не приезжать к ним регион

Группа активистов из ДНР записала обращение к участнице скандально известной организаторше голой вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой с требованием не приезжать в их регион.

«У вас было 10 лет, чтобы совершить такой визит. Но вам необходимо обелить свою репутацию и посетить именно сейчас. ДНР – это не прачечная, где любой опорочивший свою честь маргинал…может воспользоваться ситуацией, сложившейся здесь и не по зову сердца, а по своим медийным соображениям посещать с какими-то жалкими подачками зону боевых действий», — отметили участники обращения.

Напомним, в конце прошлого года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка-оргия с участием культурной элиты.

По информации Lenta.ru, вечеринку организовала блогер и ведущая Настя Ивлеева.

Среди звездных гостей были замечены Дима Билан, Лолита, Киркоров, Джиган, Собчак и рэпер Vacio, пришедший на мероприятие в носке, надетом на половой орган.

Позже некоторые участники вечеринки, в частности, Филипп Киркоров и Дмитрий Билан посетили Донбасс, а Лолита Милявская заявила, что строит на Донбассе храм.