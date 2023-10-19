На пляже Хрустальный строят торговые павильоны

На пляже Хрустальный строится комплекс торговых павильонов, в которых уже можно арендовать торговые площади. Соответствующее объявление размещено на Авито.

Аренда одного павильона площадью 25 квадратных метров обойдется в 75 000 рублей.

Напомним, на протяжении всего купального сезона на пляже Хрустальный оператор пляжа так и не реализовал свой проект, предполагающий создание лаунж-зоны, медпункта, торговых павильонов, детских площадок, теневых навесов, раздевалок и душевых.

Больше всего туристов и гостей города минувшим летом возмутила стоимость посещения туалета в 50 рублей.

Дарья Тимофеева

Фото: ForPost