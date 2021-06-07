Дельфинарий в Артбухте опроверг свое закрытие

Хозяева дельфинария заявили, что была опорочена репутация ООО «Дельфиния»

Севастопольский дельфинарий в Артбухте распространил заявление, в котором опроверг информацию о своем закрытии и работе без разрешительных документов.

Напомним, ранее пресс-служба прокуратуры Севастополя сообщила о том, что проверка установила отсутствие разрешительных документов у дельфинария на работу в акватории Черного моря и городской суд обязал владельца прекратить эксплуатацию бассейнов и сброс воды в Черное море, а также освободить набережную путем демонтажа размещенного на ней оборудования.

В заявлении ООО «Дельфиния» говорится, что данная информация является ложной, у них есть необходимые разрешения и дельфинарий работает в прежнем режиме, даже подготовил новую программу для посетителей.

«Выяснилось, что данные обвинения ложные, не имеют никаких реальных подтверждений. При проведении проверки не установлено грубых нарушений водного законодательства и содержания морских млекопитающих.

Ленинский районный суд, проведя анализ представленных материалов, изучив представленные доказательства, правомерно пришел к выводу о том, что действия Севастопольского природоохранного прокурора вышли за рамки задания установленного Генеральной прокуратурой Российской Федерации», – говорится в заявлении ООО «Дельфиния».

Также отмечается, что 11 декабря 2020 года Ленинский районный суд оказал в удовлетворении искового заявления Севастопольскому межрайонному природоохранному прокурору.

«В настоящее время Севастопольский Дельфинарий в Арт-Бухте, продолжает осуществлять свою деятельность на законных основаниях!» – подчеркивается в обращении компании.

Ольга Сурикова

Фото:sevasdolfin/vk.com