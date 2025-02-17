Город поможет 102 ПЭС оперативно отвечать на жалобы замерзающих жителей Фиолента

Сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя было сообщено, что сейчас большинство жалоб в ЦУР поступает от жителей Фиолента. Проблемы, как уже сообщалось, связаны с понижением температуры и перебоями в сетях электроснабжения.

Люди, проживающие в садовых товариществах, сетуют, что 102-я ПЭС не соблюдает графики подачи электричества, при этом нет обратной связи с предприятием.

Глава города отметил, что за электроэнергию на этом участке сейчас отвечает 102 ПЭС Минобороны и подключилось «Севастопольэнерго», компания, которая находится в частных руках.

«Люди пишут, что 102-я максимально занята тем, что обслуживает и перезапитывает дизель-генераторы, а, собственно, непосредственно работая и по веерным отключениям, если они где-то требуются, они не успевают, у них просто сил не хватает. «Севастопольэнерго» — ресурс, который в частных руках находится, но тем не менее понятно, что они взаимодействуют с правительством максимально»,— было сообщено в ходе аппаратного совещания.

Развожаев подчеркнул, что городом направлены дополнительные бригады для усиления работы электроподстанции. А также попросил им помочь в налаживании коммуникации с жителями Фиолента.

«Понятно, что оператор не понимает, что происходит, перестал просто общаться с людьми. Но здесь понятно, что если нет четкого понимания, что у них происходит в данный момент, значит, они и нет опыта, как об этом оперативно информировать. Здесь важно не врать, а говорить как есть и объяснять, в чем проблема и как она устраняется в текущий момент. Неделя у нас предстоит, такая же по погоде тяжелая с точки зрения сверхпотребления, которое будет все равно происходить. Поэтому надо эту ситуацию организовать более четко», — дал губернатор поручение профильным управлениям.

После того, как ситуация будет преодолена планируется вместе со 102 ПЭС и надзорными органами разбираться, кто там что потребляет, кто заключил какие договора и с какими организациями.

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Ольга Сурикова