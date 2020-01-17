Севастопольцев приглашают на симфонический концерт

6 февраля в СЦКиИ состоится концерт Севастопольского симфонического оркестра, посвящённый

памяти аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Начало в 18:30.

Астор Пьяццолла — выдающийся композитор XX столетия, чьи сочинения значительно обогатили

жанр танго, представив его в современном ключе, вобравшем элементы джаза и классической музыки; родоначальник стиля, получившего название танго нуэво. Только за последние 10 лет своей жизни композитор сочинил более 300 танго и 50 мелодий к кинофильмам.

В Италии Пьяццолла удостоен Первой Премии за Лучший диск инструментальной музыки. В

феврале 1993 года в Лос-Анджелесе был посмертно номинирован на премию «Грэмми».

Художественный руководитель и дирижёр Севастопольского симфонического оркестра — заслуженный деятель искусств Украины, заслуженный деятель искусств России Владимир Ким.

Солисты:

— Светлана Рубина (скрипка)

— Екатерина Бурлуцкая (виолончель)

— Валентин Лобанов (аккордеон)

Стоимость билетов 300-500 руб.

Касса СЦКиИ: +7 (8692)54-32-24 (ул. Ленина, 25)

Можно купить билеты он-лайн.