Севастопольцев приглашают на симфонический концерт

6 февраля в СЦКиИ состоится концерт Севастопольского симфонического оркестра, посвящённый
памяти аргентинского композитора Астора Пьяццоллы. Начало в 18:30.
Астор Пьяццолла — выдающийся композитор XX столетия, чьи сочинения значительно обогатили
жанр танго, представив его в современном ключе, вобравшем элементы джаза и классической музыки; родоначальник стиля, получившего название танго нуэво. Только за последние 10 лет своей жизни композитор сочинил более 300 танго и 50 мелодий к кинофильмам.
В Италии Пьяццолла удостоен Первой Премии за Лучший диск инструментальной музыки. В
феврале 1993 года в Лос-Анджелесе был посмертно номинирован на премию «Грэмми».
Художественный руководитель и дирижёр Севастопольского симфонического оркестра — заслуженный деятель искусств Украины, заслуженный деятель искусств России Владимир Ким.
Солисты:
— Светлана Рубина (скрипка)
— Екатерина Бурлуцкая (виолончель)
— Валентин Лобанов (аккордеон)
Стоимость билетов 300-500 руб.
Касса СЦКиИ: +7 (8692)54-32-24 (ул. Ленина, 25)
Можно купить билеты он-лайн.