В Севастополе четверо студентов похитили знакомого и возили по городу в багажнике

ГСУ Следкомом России по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении четверых студентов одного из севастопольских вузов, подозреваемых в похищении человека. Они пытались таким способом «выбить» долг.

В ночь на 13 марта молодые люди в возрасте 19-22 лет близ букмекерской конторы по проспекту Юрия Гагарина насильно усадили в автомобиль «Киа Рио» своего знакомого, который, играя на ставках, задолжал им 250 тысяч рублей. Сумму долга сообщники подняли до 500 тысяч, потерпевшего избили и возили по городу в багажнике машины.

В пресс-службе полиции города указали следующую версию произошедшего: студенты, «с целью заработка на ставках в букмекерских конторах обратились к 32-летнему местному жителю, который таким способом зарабатывал себе на жизнь, и тот пообещал обеспечить им крупный выигрыш. Достигнув договоренности, молодые люди передали ему 65 тысяч рублей, но выполненная мужчиной ставка на спортивный матч проиграла. Желая вернуть потраченные деньги, подозреваемые угрозами заставили каппера сесть в автомобиль, отвезли его за город, где избили и заставили написать расписку о возврате 500 тысяч рублей».

Под утро похищенного привезли в микрофинансовую организацию, чтобы тот взял кредит для возврата долга. Мужчине удалось отправить супруге сообщение с геолокацией, после чего он освобожден сотрудниками полиции. Студенты задержаны.

Следствие готовиться выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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Ольга Сурикова