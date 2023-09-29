Погода в Севастополе на выходных

Погода
29-09-2023
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Практически летней погодой начнется в Севастополе октябрь

Сегодня, 29 сентября, в Севастополе переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 14…16°, днем 24…26°.

В субботу, 30 сентября, переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 14…16°, днем 24…26°.

В воскресенье, 1 октября, переменная облачность.

Без осадков.

Ветер ночью северо-восточный, днем северный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 14…16°, днем 24…26°.

Температура воды в море 20-22°.

Видео: @alexey_latysh

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