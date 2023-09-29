Погода в Севастополе на выходных

Практически летней погодой начнется в Севастополе октябрь
Сегодня, 29 сентября, в Севастополе переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 14…16°, днем 24…26°.
В субботу, 30 сентября, переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 14…16°, днем 24…26°.
В воскресенье, 1 октября, переменная облачность.
Без осадков.
Ветер ночью северо-восточный, днем северный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью 14…16°, днем 24…26°.
Температура воды в море 20-22°.
Видео: @alexey_latysh