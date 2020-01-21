В Севастополе заложили 533 га новых виноградников

В 2019 году в агрохозяйствах Севастополя году молодая лоза высажена на рекордной площади 533 гектара.

Для сравнения, в 2018 году высадили всего 160,9 га виноградников.

В прошлом году сельхозпроизводителям региона государство компенсировало часть затрат на посадку и уход за виноградниками и садами в сумме 290 млн 135 тысяч рублей.

Всего за период с 2015 года по настоящее время предприятиями Севастополя произведена закладка виноградников на общей площади 1537 гектаров.

За прошлый год местные винодельческие предприятия произвели 25,1 млн бутылок вина и игристого вина, что на 40,7 % больше, чем в 2018 году.

На поддержку отечественных производителей направлен и новый федеральный закон «О виноградарстве и виноделии», принятый в конце декабря 2019 года.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: blogproart.ru