Строжайший запрет: депутаты предлагают полностью запретить вейпы в России

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сделал важное заявление, призвав к полному запрету вейпов в России. Он отметил, что действующие меры, направленные на ограничение продажи вейпов несовершеннолетним, оказались неэффективными. В 2023 году было возбуждено около семи тысяч административных дел по таким нарушениям, что ясно демонстрирует, что существующие меры не справляются с задачей.

Нилов подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует радикальных действий, чтобы остановить дальнейшее распространение вейпинга среди молодежи. Он выразил свою точку зрения, назвав вейпы «дрянью», и отметил, что этот вопрос имеет принципиальное значение для фракции ЛДПР.

По мнению Нилова, необходимо ввести более строгие меры, чтобы защитить здоровье подростков и предотвратить потенциально негативные последствия, связанные с использованием вейпов. Он призвал к более решительным шагам, которые помогут сохранить здоровье молодых людей и обеспечить их безопасность.

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Кристина Ветер