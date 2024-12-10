Известно, каким будет курс доллара к середине декабря

Спартак Соболев, руководитель отдела исследований компании «Альфа-Форекс», поделился прогнозами относительно курса доллара к середине декабря.

По его оценкам, курс доллара составит 96,5–102,5 рублей, евро — 100–106,5 рублей, а юань — 13,3–14,1 рублей. На 10 декабря Центробанк России установил курс доллара на уровне 99,3759 рублей, евро — 105,0996 рублей, юаня — 13,524 рублей.

Соболев подчеркнул, что укрепление рубля обусловлено продажами экспортной выручки и решением Банка России приостановить закупку иностранной валюты.

Он также прогнозирует, что рубль имеет возможность дальнейшего укрепления до конца года, в то время как «бычий» тренд для других валют, по его мнению, завершился, сообщают «Известия».

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Кристина Ветер