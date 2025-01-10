Строительство яхтенной марины в Балаклаве подорожало на 2 млрд рублей 

И завершение строительства отстрочили еще на год

На сайте Госзакупок в конце декабря 2024 года появилась информация об изменении условий контракта на строительство яхтенной марины в Балаклаве. Цена контракта подорожала до 11,4 млрд рублей.

Указывается, что контракт в реестре контрактов обновлен 19 декабря 2024. Срок окончания работ теперь указан 27 декабря 2026 года.

Ранее на создание яхтенной марины в Севастополе было предусмотрено 9,3 млрд рублей. Строительством занимается ПАО «Мостотрест». Работы, по предыдущему контракту, должны были быть завершены до 1 декабря 2025 года.

В Севастополе это уже не первый подорожавший в процессе строительства объект. Как правило, каждый раз звучит причина подорожавших стройматериалов.

В частности, как пишет «Коммерсант», ссылаясь на прогнозы экспертов, за последние четыре года удорожание достигло почти 70%. И в ближайшее время рост будет только ускоряться.

По данным Минстроя, наибольший рост цен в диапазоне 9–12% наблюдался на следующие позиции: металлопрокат, цемент и бетон, а также изоляционные материалы. В основном это связанно с логистикой, энергетикой и спросом.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова