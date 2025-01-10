За оскорбление в голосовом чате блогер в Севастополе оштрафована на 7 тыс. рублей

В прокуратуру Севастополя обратился 38-летний местный житель с заявлением, в котором указал, что его честь и достоинство были унижены блогером в мессенджере в голосовом чате.

Установлено, что севастопольский блогер в Интернет-мессенджере в голосовом чате канала публично высказала в адрес заявителя оскорбления.

Ведомство возбудило в отношении женщины дело об административном правонарушении. Суд вынес решение оштрафовать ее на 7 тыс. рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что жительнице Симферополя пришлось извиняться за оскорбление крымской татарки.

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Ольга Сурикова