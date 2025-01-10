Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера «Волганефть-239»

В Черном море в районе поселка Тамань Темрюкского района нашли новый выброс нефтепродуктов с кормы потерпевшего крушение танкера «Волганефть-239».
Мониторинговые группы обнаружили, что из судна начался выход нефтепродуктов. В настоящий момент неизвестно, каков масштаб повреждений.
При этом к кормовой части «Волгонефть-239» прокладывают дорогу.
Это нужно, чтобы организовать работы с берега. В первую очередь, по уборке нефтепродуктов, вытекающих из судна, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Подчеркивается, что работу ведут параллельно с теми действиями, которые предпринимают по локализации загрязнения со стороны моря.
На месте работает тяжелый гусеничный экскаватор, непрерывно подходят самосвалы с материалами для отсыпки дороги. Работы будут вести круглосуточно.
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Ольга Сурикова