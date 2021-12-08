В Севастополе Школа искусств в Херсонесе будет готова к 1 сентября 2022 года

Первый этаж готов
В Южном пригороде Херсонеса Таврического ведутся работы по возведению Школы Искусств — первого этапа Историко-археологического парка на территории заповедника. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он отметил, что сейчас заканчивается обсуждение проекта общего проекта проекта планировки территории под музейный комплекс. А в образовательной части фундамент уже вышел на первый этаж.
«Первая часть — образовательная — посвящена школе искусств, филиалу «Артек»—детскому центру «Корсунь», они уже в стройке. Школа уже вышла на первый этаж и идет большими темпами. Это подарок Фонда городу. Школа рассчитана на 500 одновременно занимающихся ребят», — рассказал губернатор.
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Он выразил надежду, что к началу следующего учебного года уже начнутся занятия.
Ольга Сурикова