Строительство онкодиспансера и больницы скорой медицинской помощи будет завершено в 2025 году

Уже через год в Севастополе появится два новых медицинских учреждения. В рамках госпрограммы развития Крыма и Севастополя сейчас вовсю идет строительство онкодиспансера и больницы скорой медицинской помощи.

Возводят их на Камышовом шоссе.

Как отметил губернатор города Михаил Развожаев, темпы работ хорошие, поэтому можно ожидать, что уже в следующем году здания будут полностью готовы принять пациентов.

Завершены монолитные работы на первом, втором и пятом блоках, заканчиваются работы на третьем блоке, а также выполняются работы по наружной гидроизоляции и кладке стен. Заказаны оконные конструкции и элементы фасада.

К концу года планируется завершить тепловой контур больницы.

Что касается строительства онкодиспансера, то здесь сроки немного сдвинут. В новом корпусе онкодиспансера выполняются бетонные и армировочные работы. Но полностью завершить работы планируют также в 2025 году.

Больница будет рассчитана на 470 коек, онкологический диспансер — на 150 коек.

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Кристина Ветер