Профессиональный коуч рассказала читателям «Севкора» о способах борьбы с тревожностью

Все больше севастопольцев в последнее время сталкивается с чувством тревожности.

Объяснение этому, конечно, есть. Это и огромное количество далеко непозитивных новостей, которые люди пропускают через себя, и события в нашей стране и мире, которые также отражаются на эмоциональном фоне, и зависимость от чужого мнения.

Специально для читателей «Севкора» профессиональный коуч с многолетним стажем Полина Вечёркина рассказала, как справляться с тревожностью, как себе помочь, чтобы меньше переживать.

«Хочу отметить, прежде всего, что есть также такое понятие, как «выученная» тревожность. Она существует у многих людей на самом деле. Потому что так привыкли жить наши родные, бабушки, прабабушки – привычка за все переживать. Поехал на работу – переживают, как доехал. Отправляется человек в путешествие – переживают, долетел ли, добрался ли. И многие это состояние даже не замечают, настолько оно становится привычным. Но если говорить о тревожности, связанной с нынешними событиями, с нашим временем, тревожность возникает, потому что есть ощущение, что человек не управляет своей жизнью. А сейчас как раз такая ситуация, когда есть вещи, на которые мы не можем повлиять», — рассказывает Вечёркина.

Важно смотреть на контекст – на что именно ты не можешь повлиять? Например, на своего взрослого ребенка, который уехал жить в другой город или страну. Или не можешь повлиять на ход событий, связанных с СВО, экономикой страны и так далее. Это тревожность в ожидании плохого.

Как справиться с этим?

«Когда мы слышим работу ПВО, мы на секунду замираем. И вот в этот момент, в эту долю секунды внутри тела возникает испуг, именно от него идет тревожность, которая распространяется и на те дни, когда в городе всё тихо и спокойно. Важно отследить, что испуг – да, он есть, где он в теле. В идеале представить испуг в виде конкретного образа, с чем он может ассоциироваться именно для вас. Вытащить его из тела и растворить его. Для обычного, ненатренированного человека – это может показаться сложным. А ведь за испугом идет следом паника. Но! Важно понимать, что если сейчас дать этому испугу разрастись по всему телу (а мы чувствуем, как оно реагирует, как оно сжимается), мы усилим страх и испуг других людей, которые делают то же самое – позволяют разрастись по телу испугу. А это значит, что мы ослабим всех, кто боится и усилим тех, кто нас пугает. Поэтому наша задача – осознанных людей – отловить этот испуг, вытащить его из тела, растворить его. Если не получается, то хотя бы мысленно сказать: «Ты побудь пока здесь, а я подышу». Глубоко, медленно подышать и мысленно посылать всем – соседям за стенкой, жильцам дома, где живешь, горожанам – любовь. Это реально работает», — делится рекомендациями коуч.

Да, мы живые люди и испуг это естественно, но крайне важно не дать ему заполнить все тело.

Как правильно дышать?

На четыре счета вдох, на четыре счета задержка дыхания, на четыре счета выдох, на четыре счета снова задержка дыхания.

Дышим и отправляем любовь себе и всем окружающим.

«Когда вы сможете это состояние стабилизировать, оно даст повод потом меньше тревожиться на следующий день», — добавила Полина.

Есть еще одна методика, которую коуч рекомендует. Но прежде чем к ней перейти, важно с самим собой подискутировать.

Например, мы знаем, что в нашем окружении есть люди, которые выглядят более спокойно, чем мы. Вот они не тревожатся. Для нас это должен быть условно человек-эксперт спокойствия. Условно.

Надо подумать, а как этот человек в подобных ситуациях выглядит – в чем он одет, как сидит. Представить четко себе его образ и задать вопрос – что поможет мне соблюдать спокойствие. Не тревожиться, а сохранять спокойствие – в таком ключе следует себе же задать вопрос.

Этот эксперт, которого вы представляете, даст подсказки.

«Первый раз, если не получится, попробуйте еще раз. Но обычно подсказки придут. Возможно, наше сознание будет выдавать вам картинки в виде образов. Не воспринимайте эти картинки буквально. Например, вы увидели гроздь винограда и сразу мысли: «Что, виноград съесть что ли, чтобы успокоиться?» А может быть, это как раз про красоту природы, больше находиться за городом, наблюдать за природой, именно это вас и успокоит. Покрутить образы в своей голове и ответ обязательно придет», — говорит коуч.

И самая тривиальная вещь, которая поможет сохранять спокойствие и увидеть уже через неделю изменения в состоянии – это перед самим сном, когда выключены гаджеты, когда уже точно собираетесь погрузиться в сон, поблагодарить за день, за всё, что есть здесь и сейчас, за всё-всё. Даже за то, что есть диван, кровать, вода бежит из крана и так далее. И за хорошее, что сегодня сделали вам люди, себя обязательно поблагодарить. Проговорив: «Я благодарю эту жизнь». И утром, проснувшись, первое, что следует делать, вставая с кровати, приветствовать день, мир и всех вокруг.

Практика благодарности очень сильная и результат каждый увидит уже через неделю, если практиковать ее каждый день.

Редакция «Севкора» благодарит Полину Вечёркину за рекомендации и искренне желает, чтобы у всех в сердце был мир, спокойствие и гармония.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер