Фестиваль «Святой Владимир» стартует в Севастополе с 19 октября

Ежегодно в Севастополе проходит кинофестиваль «Святой Владимир», во время которого жители и гости города имеют уникальную возможность познакомиться с кинолентами режиссеров, идеология которых заключается в высоком, нравственном кино.
На этот раз фестиваль пройдет с 19 по 23 октября.
Это будет юбилейный, десятый фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания.
Известно, что жюри выбрало для показа 60 фильмов. Также фильмы будут представлены в шести номинациях.
На фестиваль приедут такие известные артисты как режиссер Светлана Дружинина и актер Виктор Сухоруков
Фильмы можно будет увидеть бесплатно в ретрокинотеатре «Украина» на улице Ленина, 35.
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Кристина Ветер