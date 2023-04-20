Трое подельников убили партнера ради 202 тысяч рублей

Два севастопольца и один гражданин соседнего государства организовали нападение и убили своего приятеля, с которым вместе работали, чтобы ограбить его на 202 тысячи рублей.

Злоумышленники и жертва занимались вместе неофициальными грузоперевозками. Но 28-летний житель соседнего государства выяснил, что их более удачливый 52-летний приятель хранит дома порядка 180 тысяч рублей и решил, что им с друзьями они нужнее.

Поэтому они пригласили мужчину в гости якобы обсудить дела, а когда он пришел, связали и похитили у него 22 тыс. рублей и ключи от дома. Угрозами они заставили потерпевшего рассказать, где у него дома находится оставшаяся сумма в 180 тыс. рублей. После того, как деньги были найдены, незадачливого компаньона задушили, а труп спрятали в расположенном неподалеку заброшенном туалете.

Злоумышленники задержаны и находятся под стражей в ожидании суда. Прокуратурой утверждено обвинительное заключение сразу по нескольким статьям УК РФ: ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище) и п.п. «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и совершение убийства человека, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление).

Дарья Тимофеева

Фото: nts-tv.com