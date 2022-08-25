В Севастополе расширят дорогу от порта в Камышовой бухте до Казачьей бухты

В рамках очередного заседания бюджетной комиссии Законодательного собрания Севастополя рассматривался вопрос перераспределения средств городской казны, часть из которых планируется направить на расширение дороги от порта в Камышовой бухте до Казачьей бухты.

Глава бюджетной комиссии Вячеслав Аксенов отметил, что на проведение проектно-изыскательских работ в рамках ремонта и реконструкции этого участка выделяется 56 миллионов рублей.

«Департамент транспорта заранее позаботился также и о выделении 23 миллионов на проектно-изыскательские работы по Лабораторному шоссе, запланированные на 2023 год», — добавил он.

Напомним, депутаты Заксобрания Севастополя намерены выступить с инициативой его увеличения до одного миллиарда рублей.

Ольга Сурикова