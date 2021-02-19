Строительство многоквартирных домов на Камышовом шоссе расценено как мошенничество

Ведомством установлено, что участок согласно разрешенному виду использования предназначен для организации проездов, проходов и площадок, размещения инженерных коммуникаций, зеленых насаждений и иных мест общего пользования.

При этом на нем расположены объекты капитального строительства высокой степени строительной готовности, которые, исходя из технических характеристик, являются многоквартирными жилыми домами, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

«Застройщик, заведомо зная, что указанные сооружения возводятся без разрешительных документов на земельном участке, не предназначенном для этого, с апреля 2018 года по июль 2020 года незаконно привлек денежные средства граждан для их строительства», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Материалы прокурорской проверки по данному факту направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупом размере).

Напомним, в Севастополе прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела о мошенничестве с денежными средствами пайщиков ЖСК «Корабел», сообщает прокуратура ведомства.

Ольга Сурикова