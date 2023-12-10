Строительство КОС «Южные» идет по плану

Губернатор Михаил Развожаев вместе с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным проинспектировал строительство КОС «Южные».

Вместе с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным посетили также строительную площадку КОС «Южные».

Министр отметил, что работы на стройке КОС «Южные» идут по плану и основные средства необходимо будет профинансировать в 2024 году.

Напомним, что на этой неделе проект КОС «Южные» получил положительное заключение повторной государственной экспертизы. Это позволит продолжить строительство объекта высокими темпами и закупить необходимое оборудование. Сейчас на объекте трудятся более 120 человек, задействовано 15 единиц техники.

Фото: ТГ-канал Михаила Развожаева