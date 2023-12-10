В Севастополе прошёл турнир по самбо «Герои Отечества»

В спортивной школе олимпийского резерва №2 состоялся турнир по самбо «Герои Отечества», посвящённый памяти Фёдора Богнетова и памяти участника СВО Дмитрия Вострикова.

В проекте приняли участие 15 субъектов Российской Федерации, в каждом из них прошли соревнования по олимпийским видам спорта: тхэквондо, бокс, греко-римская борьба и вольная борьба, а также по рукопашному бою, кикбоксингу, панкратиону и самбо.

Жёны и дети Дмитрия Вострикова и Фёдора Богнетова участвовали в открытии турнира, поприветствовали спортсменов и пожелали им удачи, благодаря, что память о Героях жива.

В командном турнире приняло участие шесть команд из разных спортивных школ и клубов города Севастополя.

1 место — команда Спортивной школы олимпийского резерва №2 (тренеры Глебов П.В., Глебов Д.В.);

2 место — команда Спортивной школы олимпийского резерва №2/СК Соловьи (тренеры Медовник А.Г., Говоруха Р.В.);

3 место — команда Спортивной школы олимпийского резерва №2 (тренеры Воловик К.А., Протопопов В.В., Дорофеев В.В., Амелин В.А.);

3 место — команда Клуба спортивных единоборств (тренеры Ахметзянов Р.Г. и Бобров В.А.).