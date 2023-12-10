Автомобиль въехал в световую опору на Вакуленчука

Сегодня утром 40-летний водитель автомобиля «Рено Логан» в районе дома 53 на улице Вакуленчука не справился с управлением и въехал в световую опору.

В результате ДТП различные травмы получил водитель и его два пассажира: 47-летняя женщина и 12-летний ребёнок, который перевозился на заднем сиденье без детского кресла и штатных ремней безопасности.

На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекциии Севастополя. В ходе проверки признаков опьянения у водителя не установлено.

В настоящее время по факту ДТП с пострадавшими проводится проверка.