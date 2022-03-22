В Севастополе для борьбы со «Стометровкой» готовят спецбатальон

Они будут заниматься только криминогенными районами

В Севастополе ситуацию, которая сложилась в Артбухте на так называемой «стометровке», можно побороть только силами спецподразделений. Обычный патруль ППС криминогенную обстановку не изменит. Об этом 22 марта на сессии Заксобрания заявил начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Севастополю Павел Гищенко.

Депутаты подняли вопрос о происходящем на «стометровке» после 21:00, и осложнением ситуации после начала строительства Арткластера, так как к вечеру ряды не всегда адекватной публики пополняют и работники со стройплощадки.

Павел Гищенко рассказал, что сейчас в городе формируется батальон им.Бузины, который будет заниматься непосредственно такими проблемными участками. Он уточнил, что в него войдут 150 специально подготовленных сотрудников, будет сформирован спецвзвод, готовый работать в силовом варианте, кавалерия.

Сейчас сотрудники проходят обучение, каждый из них учится по 6 месяцев в учебном центре.

«Комплектуем сотрудниками. Если к осени появятся, нужно будет перекреститься. Сейчас, за полгода, из 150 назначено 77 человек. Это очень быстро. В него переводятся и из других силовых ведомств. Будет 100 бойцов, которые будут размещаться в болезненных маршрутах, где жалуются горожане и где территориальные органы не справляются», — рассказал глава севастопольской полиции.

Он признал, что на данный момент сотрудники патрульно-постовой службы не справляются со всеми вызовами на жалобами в Ленинском и Гагаринском районах — не хватает людей.

«Как только батальон заработает, и «стометровку» накроем и другие. Есть и Северная, и Инкерман, места, где мы получаем сигналы, что нужно наводить порядок. Два сотрудника ППС порядок не наведут на «стометровке», нужно заходить комплексно. Нужны и ГИБДД, и спецподразделение «Гром», и сотрудники ППС», — подчеркнул Гищенко.

Напомним, в Севастополе неоднократно ставал вопрос с неадекватным поведением отдыхающих в Артбухте, распитием ими спиртных напитков и употребления иных запрещенных веществ. Молодые участники этих «тусовок» пытались получить официальное разрешение на свои вечеринки на молу.

Ольга Сурикова