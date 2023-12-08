Заксобрание Севастополя во II чтении утвердило бюджет города на 2024 год

Сегодня, 8 декабря, заксобрание Севастополя во втором чтении утвердило бюджет города на 2024-2026 годы.

«За» проект бюджета проголосовало 17 депутатов, «против» — 2 народных избранника. Расходная часть казны города в 2024 году планируется на уровне 64 млрд рублей, а доходная – 60 млрд рублей.

Напомним, доходы городского бюджета в прошлом году составили – 72, 9 млрд рублей, расходы – 71, 2 млрд рублей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе рассмотрения проекта документа отметил, что уменьшение объема бюджета связано с сокращением затрат на «капитальные нужды», а не текущую жизнедеятельность. По его словам, все социальные обязательства будут выполнены в полном объеме.

Дмитрий Островский