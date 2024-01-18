Стрелкову грозит 5 лет колонии по делу о призывах к экстремизму

Обвинение запросило Игорю Стрелкову 4 года 11 месяцев колонии по делу о призывах к экстремизму в интернете.

Бывшего министра обороны ДНР судят в Мосгорсуде. С июля 2023 года Стрелков находится в СИЗО. Его обвинили в призывах к экстремизму из-за постов в телеграм-канале.

Напомним, уголовное дело, которое было возбуждено в отношении экс-главы минобороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), следствие засекретило из-за гостайны.

В прошлом году стало известно, что следствие засекретило расследование уголовного дела. В судебном заседании, которое прошло в Мещанском суде Москвы 21 июля 2023 года, говорилось, что расследование ведут следователи ФСБ.