Страсти в СТ Севастополя: доставщик воды получил топором по руке

В Севастополе задержан мужчина за умышленное причинение вреда здоровью местному жителю, который занимается доставкой воды.

Дорожный конфликт между двумя водителями закончился серьезной травмой пострадавшего и уголовной ответственностью.

Как сообщает пресс-служба полиции, 44-летний местный житель привез артезианскую воду на дом покупателям в одно из садовых товариществ. Он припарковал свой автомобиль, перегородив проезд между домами для другого транспорта. Пока происходила перекачка воды из автомобиля в цистерну к заказчику, со встречного направления на машине подъехал 40-летний мужчина, который направлялся к своему участку.

Он потребовал от доставщика воды, чтобы тот перепарковался. Но в ответ услышал просьбу подождать до окончания процесса перекачки воды, что не понравилось ожидавшему.

В итоге он достал из багажника топор и ударил своего оппонента обухом по руке, причинив перелом. Потерпевший обратился за помощью в больницу и в полицию.

В результате проведенных мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Гагаринскому району установили личность и задержали подозреваемого.

Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

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Ольга Сурикова