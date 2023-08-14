В Крыму иномарку пробило насквозь дорожным ограждением

Сотрудники Госавтоинспекции Алушты устанавливают обстоятельства по факту смертельного ДТП.
По предварительным данным, ДТП произошло рано утром 14 августа на автодороге Алушта-Судак-Феодосия в близи с. Малореченское.
Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», двигался с высокой скоростью, не справился с управлением и допустил наезд на металлическое барьерное ограждение.
В результате ДТП, неустановленный водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» получил травмы несовместимые с жизнью.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ольга Сурикова