В Крыму иномарку пробило насквозь дорожным ограждением

Сотрудники Госавтоинспекции Алушты устанавливают обстоятельства по факту смертельного ДТП.

По предварительным данным, ДТП произошло рано утром 14 августа на автодороге Алушта-Судак-Феодосия в близи с. Малореченское.

Водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», двигался с высокой скоростью, не справился с управлением и допустил наезд на металлическое барьерное ограждение.

В результате ДТП, неустановленный водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» получил травмы несовместимые с жизнью.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ольга Сурикова