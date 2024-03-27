Губернатор Севастополя дал поручение обновить таблички с указанием адресов убежищ

На последнем заседании Севастополя губернатор Михаил Развожаев сообщил, что от жителей города поступает много жалоб на отсутствующую информацию о ближайших убежищах.

Последняя ракетная атака на Севастополь еще более актуализировала этот вопрос.

«К этому времени большинство севастопольцев разобрались, где есть укрытия. У кого в ненадлежащем виде убежища, принимают решение дома находиться, но в безопасных помещениях. Некоторые все-таки предпочитают в окна смотреть», — отметил Развожаев.

Он рассказал, что сейчас ключи от убежища должны находиться у старшего по дому и второй комплект у представителя управляющей компании. По его словам, нужно добиться ситуации, чтобы сотрудник компании сам связывался со старшим по дому и убеждался, что убежище открыто. В противном случае, самостоятельно его открывал.

«Мне высказали претензии, что таблички и навигации уже во многих местах испорчена или заклеена. Проведите работу, обновите таблички. В ближайшее время это нужно сделать и делать с определенной регулярностью», — дал поручение глава города.

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Ольга Сурикова