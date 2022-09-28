Экс-сотрудник Севреестра незаконно оформил земельный участок стоимостью 238 млн рублей

В Севастополе прокуратурой передано в суд уголовное дело по факту незаконного выбытия из собственности города земельного участка стоимостью 238 млн рублей. Дело завели на уроженца республики Башкортостан 1977 года рождения, который раньше работал специалистом-экспертом в Севреестре.

Он обвиняется в превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, 9 ноября 2021 года экс-сотрудник осуществил госрегистрацию права собственности коммерческой организации на земельный участок площадью более 4,3 га по пр. Античный в Севастополе, а затем зарегистрировал переход права собственности на указанный участок к иному юридическому лицу.

«При этом регистратору было достоверно известно, что регистрация права собственности коммерческой организации проведена на основании поддельных документов, содержащих недостоверные сведения, и противоречит требованиям действующего законодательства», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Таким образом, из собственности Севастополя незаконно безвозмездно выбыл земельный участок стоимостью свыше 238 млн рублей.

Ранее Арбитражным судом Севастополя удовлетворен иск Департамента по имущественным и земельным отношениям об истребовании земельного участка у юридического лица в собственность города.

Напомним, сотрудница Госкомрегистра Республики Крым подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Ущерб от ее действий оценили в 40 миллионов рублей.

Ольга Сурикова