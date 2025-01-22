Стартовал грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив

До 6 февраля принимаются заявки на Президентский фонд культурных инициатив. Участвовать могут индивидуальные предприниматели, коммерческие организации, негосударственные НКО и муниципальные учреждения.

В рамках конкурса заявлено 12 направлений: «Единство с судьбой России», «Мы вместе», «Нация созидателей», «Многонациональный народ», «Нравственные ориентиры», «Крепкая семья», «Наша сила в правде», «На страже Отечества», «Молодые лидеры», «Страна возможностей», «Культурный код», «Место силы».

В этом году появился специальный блок, в котором участникам необходимо отметить, какой из 17 традиционных ценностей соответствует подаваемая заявка: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, единство народов России.

Это уже 14 конкурс фонда. За 3,5 года создано 180 тысяч личных кабинетов, подано более 85 000 заявок, грантовую поддержку получили 9 407 проектов на общую сумму более 36,8 млрд рублей. Проекты имеют возможность реализовываться во всех 89 регионах России.

Напомним, что Президентский фонд культурных инициатив создан по предложению Президента в 2021 году.