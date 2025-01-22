В Севастополе продолжают очитку пляжей от мазута

В городе работает группировка от Севастопольской городской территориальной подсистемы РСЧС и волонтеры. Очистка побережья прошла на пляжах «Яшмовый», «Золотой», «Голубая бухта», «Наш Парус», «Солдатский», на берегу у памятника Андрею Первозванному.

За 21 января вывезли 8,48 тонны загрязненного мазутом грунта из Качи и Голубой бухты. Всего вывезено — 244,74 тонны.

Сегодня спасатели и волонтеры работают в Каче и на береговой линии в районе яхт-клуба «Юг».

На реабилитации в государственной ветеринарной клинике находятся 10 птиц.

Если вы хотите стать волонтером — записывайтесь по телефону +7 (8692) 41-70-51. При обнаружении мазута или пострадавших птиц — следует звонить 112.