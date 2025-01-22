Футбольная команда ЛДПР уверенно лидирует в чемпионате Севастопольской любительской футбольной лиги 8х8

В минувшую субботу, в рамках девятого тура, наши ребята обыграли команду «Олимп», набрав 24 очка и закрепившись на первой строчке турнирной таблице.

На втором месте идет «Спартак», на третьем – «Метеор».

«Первый круг мы завершили на мажорной ноте – на первом месте, – говорят в команде. – Сейчас главная задача – также успешно провести и второй круг. Мы настроены на победу в чемпионате!»

Следующий матч ЛДПР проведет 25 января против команды Black Shark.

Команда играет под руководством опытного тренера Александра Жабокрицкого при поддержке вице-спикера заксобрания Севастополя, депутата ЛДПР Ильи Журавлева.