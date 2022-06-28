Стало известно, кто из депутатов проголосовал против лишения Кучмы звания почетного гражданина Севастополя

На сайте заксобрания Севастополя опубликованы итоги поименного голосования по вопросу о лишении второго президента Украины Леонида Кучмы статуса почетного гражданина города.
Как писал «Севкор», «за» проголосовало 16 депутатов, «против» — 2 и еще 2 воздержались.
Согласно информации, опубликованной на сайте заксобрания, «против» проголосовали Вячеслав Горелов и Екатерина Бубнова, воздержались Елена Глотова и Татьяна Щербакова, отсутствовали в зале во время голосования Вячеслав Аксенов, Михаил Чалый и Инга Матяж.
Дарья Тимофеева
Фото: пресс-служба заксобрания Севастополя