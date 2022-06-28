Песков: Зеленский может остановить спецоперацию до конца дня

«Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться до конца суток. Остальное — это уже размышления главы Украинского государства», — отметил пресс-секретарь российского президента.