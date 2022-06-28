Песков: Зеленский может остановить спецоперацию до конца дня

При желании
Президент Украины Владимир Зеленский может при желании завершить военную спецоперацию в любой момент в течение дня. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации о планах украинских властей завершить боевые действия до зимы.
«Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться до конца суток. Остальное — это уже размышления главы Украинского государства», — отметил пресс-секретарь российского президента.
Он добавил, что со стороны России «специальная военная операция идет по плану и достигает своих целей». Песков уточнил, что примерных сроков ее завершения нет.
Ольга Сурикова
Фото: REUTERS
Фото: REUTERS