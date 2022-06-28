Аксенов признал, что в этом году турпоток будет самым низким

По сравнению с другими туристическими регионами

Республика Крым в этом году наиболее пострадала от отмены авиарейсов, что привело к значительному снижению турпотока. Об этом 28 июня в своем Telegram написал глава Республики Сергей Аксенов.

Аксенов рассказал, что большинство туристов прибывают в регион поездом или на личном транспорте.

«Республика Крым по сравнению с другими регионами наиболее пострадала от снижения турпотока. По расчетам, запланированных показателей по объективным причинам достичь в этом году не удастся», — отметил он и добавил, что ему поступает целый ряд обращений от предприятий туристической индустрии, гостиниц.

В связи с этим до 1 июля будет систематизирована статистика по загрузке и выработаны в в ближайшее время предложения по мерам поддержки, в том числе федерального уровня, для туроператоров, отельеров, предприятий общепита.

Аксенов уточнил, что цены на отдых в Крыму сейчас сохраняются на прежнем уровне и принятые меры сделают их более доступными.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев развеял опасения людей, которые боятся ехать на полуостров и регион из-за близости с «горячими точками» военной спецоперации на Украине.

Ольга Сурикова